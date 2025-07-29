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Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня

  • 29.07.2025, 7:48
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня

После начала перемирия поступили сообщения об атаках из нескольких мест.

Армия Таиланда обвинила военных Камбоджи в нарушении режима прекращения огня, о котором страны договорились в понедельник, 28 июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что военные столкновения с Камбоджей продолжались до утра вторника, 29 июля, несмотря на то, что с полуночи действовало достигнутое сторонами безусловное прекращение огня.

По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтаи Сувара, после начала перемирия поступали сообщения об атаках из нескольких мест.

Он обвинил Камбоджу в провоцировании инцидентов. По его словам, эта страна «сознательно нарушила соглашение и намеренно подорвала взаимное доверие».

Винтаи отметил, что Таиланд был вынужден прибегнуть к ответным контрмерам в рамках своего законного права на самооборону.

По его словам, совместная встреча командующих армий, ответственных за приграничные районы Камбоджи и Таиланда, перенесена с 7:00 на 10:00 утра.

На момент публикации Камбоджа официально не комментировала ситуацию.

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