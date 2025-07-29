Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня
- 29.07.2025, 7:48
После начала перемирия поступили сообщения об атаках из нескольких мест.
Армия Таиланда обвинила военных Камбоджи в нарушении режима прекращения огня, о котором страны договорились в понедельник, 28 июля.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что военные столкновения с Камбоджей продолжались до утра вторника, 29 июля, несмотря на то, что с полуночи действовало достигнутое сторонами безусловное прекращение огня.
По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтаи Сувара, после начала перемирия поступали сообщения об атаках из нескольких мест.
Он обвинил Камбоджу в провоцировании инцидентов. По его словам, эта страна «сознательно нарушила соглашение и намеренно подорвала взаимное доверие».
Винтаи отметил, что Таиланд был вынужден прибегнуть к ответным контрмерам в рамках своего законного права на самооборону.
По его словам, совместная встреча командующих армий, ответственных за приграничные районы Камбоджи и Таиланда, перенесена с 7:00 на 10:00 утра.
На момент публикации Камбоджа официально не комментировала ситуацию.