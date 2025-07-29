ВСУ уничтожили россиян с техникой на понтонном мосту под Лиманом
- 29.07.2025, 10:52
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Дождались подходящего момента и ударили.
ВС РФ на Лиманском направлении потеряли немалое количество бронетехники и артиллерии, когда пытались перебраться через возведенную ими понтонную переправу. Бойцы Сил обороны Украины дождались подходящего момента и нанесли удар. Соответствующие фото обнародовал в соцсети Х (Twitter) морской пехотинец под ником Kriegsforscher.
Так, на одной из переправ оккупанты остались без реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и пушки 152-мм «Мста-Б» вместе с тягачом. Также были разбиты бронетранспортер БТР-82А, автомобиль, БМП, вездеход и грузовик.
Характерные воронки свидетельствуют о том, что вражескую технику поймали FPV-дроны и ствольная артиллерия.
What Russians do when they see a river? They try to find a way how to be demolished.— Kriegsforscher (@OSINTua) July 28, 2025
Pontoon bridge, BM-21, ATV, car, BTR-82A. And, right now, another AFV/truck with a 152 mm 2A65. Both are destroyed with the help of FPV drones.
Lyman direction. July 2025. pic.twitter.com/QmFArU6nN1
Какую именно реку пытались форсировать российские войска — не сообщается.
Как пишет «Милитарный», скорее всего, это произошло на реке Жеребец, которая протекает в районе населенных пунктов Заречное и Торское в Донецкой области.
Штурмовые действия в этом секторе ведут подразделения 169-й и 164-й отдельных мотострелковых бригад, а также 31-го и 37-го мотострелковых полков ВС РФ.
В утренней сводке Генштаба ВСУ 29 июля сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки.