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ВСУ уничтожили россиян с техникой на понтонном мосту под Лиманом

  • 29.07.2025, 10:52
  • 2,742
ВСУ уничтожили россиян с техникой на понтонном мосту под Лиманом

Дождались подходящего момента и ударили.

ВС РФ на Лиманском направлении потеряли немалое количество бронетехники и артиллерии, когда пытались перебраться через возведенную ими понтонную переправу. Бойцы Сил обороны Украины дождались подходящего момента и нанесли удар. Соответствующие фото обнародовал в соцсети Х (Twitter) морской пехотинец под ником Kriegsforscher.

Так, на одной из переправ оккупанты остались без реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и пушки 152-мм «Мста-Б» вместе с тягачом. Также были разбиты бронетранспортер БТР-82А, автомобиль, БМП, вездеход и грузовик.

Характерные воронки свидетельствуют о том, что вражескую технику поймали FPV-дроны и ствольная артиллерия.

Какую именно реку пытались форсировать российские войска — не сообщается.

Как пишет «Милитарный», скорее всего, это произошло на реке Жеребец, которая протекает в районе населенных пунктов Заречное и Торское в Донецкой области.

Штурмовые действия в этом секторе ведут подразделения 169-й и 164-й отдельных мотострелковых бригад, а также 31-го и 37-го мотострелковых полков ВС РФ.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 29 июля сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

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