Бывший инженер Apple теперь укрепляет оборону Европы
- 29.07.2025, 13:08
Димитриос Коттас применяет тактику Кремниевой долины.
Бывший инженер Apple Димитриос Коттас, ранее работавший в секретной лаборатории робототехники компании, запустил в Афинах стартап Delian Alliance Industries, ориентированный на морскую оборону, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Он применяет вертикально интегрированный подход, аналогичный Tesla и Apple, для создания автономных беспилотников и систем наблюдения по более низкой цене, чем у традиционных оборонных гигантов.
Delian уже привлекла $14 млн инвестиций для международной экспансии и намерена конкурировать с такими корпорациями, как BAE Systems, Airbus, Rheinmetall и Saab. Стартап разрабатывает и производит собственное «железо», программное обеспечение и системы слияния сенсоров, что позволяет ему работать быстрее традиционных подрядчиков.
«Наш главный конкурент — это время», — заявил Коттас. По его словам, оборонные бюрократические процессы в западных странах не успевают за темпами развития угроз.
Стартап уже поставляет технологии греческой армии и гражданским службам для обнаружения пожаров и мониторинга окружающей среды. Целевой рынок — «средние державы», лояльные к Западу, но не обладающие крупным оборонным бюджетом.
Особое внимание Delian уделяет морскому направлению, которое, по мнению Коттаса, недооценивается. Он видит потенциал в странах Азии и Северной Европы, где распространены территориальные споры, схожие с ситуацией в Эгейском море.
Delian представила прототипы ударных автономных дронов Interceptigon, способных перехватывать воздушные или морские угрозы. Инвесторы подчеркивают: только интеграция аппаратного и программного обеспечения в единой компании позволяет создать эффективную систему обороны.