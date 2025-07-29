Бывший инженер Apple теперь укрепляет оборону Европы 29.07.2025, 13:08

Димитриос Коттас

Димитриос Коттас применяет тактику Кремниевой долины.

Бывший инженер Apple Димитриос Коттас, ранее работавший в секретной лаборатории робототехники компании, запустил в Афинах стартап Delian Alliance Industries, ориентированный на морскую оборону, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Он применяет вертикально интегрированный подход, аналогичный Tesla и Apple, для создания автономных беспилотников и систем наблюдения по более низкой цене, чем у традиционных оборонных гигантов.

Delian уже привлекла $14 млн инвестиций для международной экспансии и намерена конкурировать с такими корпорациями, как BAE Systems, Airbus, Rheinmetall и Saab. Стартап разрабатывает и производит собственное «железо», программное обеспечение и системы слияния сенсоров, что позволяет ему работать быстрее традиционных подрядчиков.

«Наш главный конкурент — это время», — заявил Коттас. По его словам, оборонные бюрократические процессы в западных странах не успевают за темпами развития угроз.

Стартап уже поставляет технологии греческой армии и гражданским службам для обнаружения пожаров и мониторинга окружающей среды. Целевой рынок — «средние державы», лояльные к Западу, но не обладающие крупным оборонным бюджетом.

Особое внимание Delian уделяет морскому направлению, которое, по мнению Коттаса, недооценивается. Он видит потенциал в странах Азии и Северной Европы, где распространены территориальные споры, схожие с ситуацией в Эгейском море.

Delian представила прототипы ударных автономных дронов Interceptigon, способных перехватывать воздушные или морские угрозы. Инвесторы подчеркивают: только интеграция аппаратного и программного обеспечения в единой компании позволяет создать эффективную систему обороны.

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