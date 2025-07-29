У Трампа появился шанс на Южном Кавказе 2 29.07.2025, 14:02

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Ситуация изменилась не в пользу России.

Ослабление влияния России в регионе открывает перед США возможность сыграть ключевую роль в заключении исторического мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между странами близки к «успешному завершению», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

С 2020 года Азербайджан дважды проводил военные операции, вернув спорные территории, включая Нагорный Карабах. Россия, несмотря на военное присутствие в Армении и ее членство в ОДКБ, не вмешивалась в конфликт, что вызвало серьезное недовольство в Ереване.

Премьер Армении Никол Пашинян стремится не допустить дальнейших потерь. Госсекретарь США Марко Рубио ранее предупредил Конгресс о «реальной угрозе нового конфликта».

Ситуация изменилась: влияние Москвы ослабло на фоне войны в Украине. Россия больше не может эффективно играть роль посредника в регионе. Одновременно отношения между Москвой и Баку резко ухудшились. В июне ФСБ арестовала около 50 этнических азербайджанцев в разных городах России. В ответ Азербайджан задержал российских граждан, показав видео с признаками насилия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев укрепляет связи с Турцией, Израилем, ЕС и США. Европа уже является важным потребителем азербайджанского газа.

Вашингтон предложил заменить российских пограничников на границе Армении и Нахичевани частной американской компанией — шаг, который может стать решающим в достижении соглашения.

Если США активизируют дипломатические усилия, это может привести к подписанию мирного договора, который ослабит позиции Москвы и усилит влияние Вашингтона в энергоресурсном регионе.

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