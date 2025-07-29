NYT: Путин никогда не получит желаемое 2 29.07.2025, 15:57

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Его требования неприемлемы, даже для тех, кто готов к компромиссам.

Путин со своего первого избрания на пост президента России подчеркивал свой юридический опыт. Он используя закон как инструмент власти. Но в современной России законы не ограничивают власть, а подстраиваются под нее: каждое ужесточение репрессий оформляется законодательно, чтобы преследование происходило «по закону», пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Однако со временем даже этот «псевдозаконный» порядок требует более глубокой легализации. Путин десятилетиями стремился доказать, что его власть признана не только внутри страны, но и за ее пределами. Именно этим отчасти объясняется его агрессия против Украины — попытка превратить военную победу в признание России как великой державы. Но без признания Запада эта цель остается недостижимой.

Россия больше не в состоянии играть роль посредника в международных делах. Война в Украине показала, что, несмотря на жесткую риторику, Кремль готов к уступкам: в 2024 году Москва отказалась от некоторых своих крайних требований, включая парламентский запрет Украины на переговоры. Однако главные цели остались — навязать свои условия, изменить границы и добиться международного признания новой реальности.

Сейчас Кремль делает ставку на переговоры как способ добиться того, что не удалось на фронте. Но требования Путина остаются неприемлемыми, даже для тех, кто готов к компромиссам.

Вдохновленный идеей «новой Ялты», Кремль мечтает о признании зон влияния. Однако опыт Ялты 1945 года привел к холодной войне, а не к миру. Путин, вероятно, вновь выберет силу вместо легитимности. Но это не та победа, к которой он стремится.

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