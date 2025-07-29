Трамп получил от спецслужб бронированный гольф-кар

Трамп получил от спецслужб бронированный гольф-кар4
- 29.07.2025, 16:32
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Новый транспорт появился после попытки вооруженного нападения.
Во время игры в гольф на курорте Trump Turnberry в Шотландии президент США Дональд Трамп появился в сопровождении нового элемента своей службы охраны — бронированного багги, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Бронированная машина сопровождала Трампа и его сына Эрика в минувшую субботу. По данным Белого дома, багги входит в специальный автопарк президента. Новый транспорт появился после попытки вооруженного нападения на гольф-клуб Трампа во Флориде, и вскоре после инцидента, в котором Трамп был ранен на предвыборном митинге в Пенсильвании.
Модель Polaris Ranger X, используемая американскими военными и пограничниками, адаптирована для работы в открытых пространствах, таких как поля для гольфа. Базовая версия стоит около $20,000, однако бронирование может увеличить стоимость до $190,000.
По словам источника в британской полиции, «если угроза — бейсбольная бита, можно использовать оргстекло; если снайперская винтовка — требуется пуленепробиваемое стекло».
Официальный представитель Секретной службы США отказался раскрывать детали, сославшись на меры оперативной безопасности, но подтвердил: «Агентство использует широкий спектр средств для охраны своих подопечных».
С учетом прошлых нападений и новых угроз, может стать постоянным элементом на гольф-полях, где Трамп проводит значительное время.