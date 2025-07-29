Папа Лев XIV призывает всех взять отпуск

Папа Лев XIV призывает всех взять отпуск2
- 29.07.2025, 18:31
Чтобы насладиться моментами мира и тишины.
Папа Лев XIV недавно напомнил верующим и всему миру о важности летнего отдыха — не только как перерыва от работы, но как времени для восстановления души и отношений, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).
«Летом у нас появляется больше свободного времени для размышлений, путешествий и общения. Используйте его, чтобы выйти из водоворота забот и насладиться моментами мира и тишины», — сказал он, находясь в летней папской резиденции, возрождая традицию, забытую при Франциске.
Папа призывает не просто поехать в отпуск, а использовать это время на благо себе и другим: слушать, помогать, узнавать ближних, делиться верой и жизнью. По его словам, в этом проявляется настоящая любовь, способная преодолеть вражду и различия — то, что не достигается через скроллинг новостей или споры в интернете.
Он также напомнил о важности тишины и молитвы: «Необходимы моменты молчания, молитвы, когда мы отказываемся от шума и отвлекающих факторов и сосредотачиваемся перед Богом с простотой сердца».
Этот призыв может прозвучать как очевидность, особенно из уст священнослужителя, но в мире, полном тревог, он звучит как вызов.