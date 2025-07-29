Очередные перебои ожидаются на белорусско-польской границе 29.07.2025, 20:12

К чему готовиться водителям.

В пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе пройдут плановые технические работы по ремонту сетей электроснабжения.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Ремонт запланирован на 30 июля с 11:00 до 14:30.

В это время на территории КПП будет отсутствовать электроэнергия, что может привести к задержкам в движении грузового транспорта, следующего через «Козловичи».

Таможенники призывают водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов и возможных неудобств.

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