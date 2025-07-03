Украинские пограничники дронами сожгли «Град» российских оккупантов
3.07.2025, 5:19
Видео.
На юге аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражескую РСЗО «Град БМ-21», которой россияне ночью обстреливали военных и гражданское население. Оккупанты пытались убежать, но было поздно — пилоты FPV-дронов уничтожили установку.
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ.
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