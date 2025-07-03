Украинские пограничники дронами сожгли «Град» российских оккупантов 3.07.2025, 5:19

Видео.

На юге аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражескую РСЗО «Град БМ-21», которой россияне ночью обстреливали военных и гражданское население. Оккупанты пытались убежать, но было поздно — пилоты FPV-дронов уничтожили установку.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com