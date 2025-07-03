ВСУ ликвидировали замглавнокомандующего Военно-морского флота РФ генерала Гудкова

ВСУ ликвидировали замглавнокомандующего Военно-морского флота РФ генерала Гудкова10
- 3.07.2025, 8:30
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Украинские военные разбомбили штаб с офицерами в Курской области.
2 июля стало о результативным для ВСУ бомбовом ударе: в Коренево (Курская область) удалось ликвидировать генерал-майора, заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова.
Высокопоставленный офицер также являлся командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Об этом сообщает «Диалог.UA».
В роспабликах заявили, что Гудков погиб в результате не менее 4 попаданий по передовому пункту управления бригады.
«Более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры», - пожаловались представители страны-оккупанта.
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года, окончил Новосибирскую среднюю общеобразовательную школу №81 и Новосибирское высшее военное командное училище. Вступил в ВС РФ в 2000 году, получил «Золотую Звезду». Адрес регистрации: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 7, кв. 69.