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ВСУ ликвидировали замглавнокомандующего Военно-морского флота РФ генерала Гудкова

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  • 3.07.2025, 8:30
  • 7,114
ВСУ ликвидировали замглавнокомандующего Военно-морского флота РФ генерала Гудкова
Михаил Гудков

Украинские военные разбомбили штаб с офицерами в Курской области.

2 июля стало о результативным для ВСУ бомбовом ударе: в Коренево (Курская область) удалось ликвидировать генерал-майора, заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова.

Высокопоставленный офицер также являлся командиром 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Об этом сообщает «Диалог.UA».

В роспабликах заявили, что Гудков погиб в результате не менее 4 попаданий по передовому пункту управления бригады.

«Более 10 человек погибли, многие из них старшие офицеры», - пожаловались представители страны-оккупанта.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 года, окончил Новосибирскую среднюю общеобразовательную школу №81 и Новосибирское высшее военное командное училище. Вступил в ВС РФ в 2000 году, получил «Золотую Звезду». Адрес регистрации: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 7, кв. 69.

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