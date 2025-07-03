Названы пять самых надежных авто в мире 1 3.07.2025, 9:16

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Они преодолевают сотни тысяч километров без проблем.

Среди разнообразия современных моделей найти долговечный автомобиль, который выдержит пробег в сотни тысяч километров без значительных поломок, непросто. Впрочем, потребители выделяют несколько самых надежных авто, с которыми возникает меньше всего проблем.

Издание Jalopnik на основе потребительских отчетов составило перечень из пяти самых долговечных автомобилей, для которых не проблема проехать более 320 000 километров. В списке представлены модели разных сегментов.

Chevrolet Silverado

Пикап Chevrolet Silverado журналисты называют одним из самых долговечных в своем классе, а в последнем исследовании надежности автомобилей JD Power он возглавил рейтинг автомобилей с наименьшим количеством зарегистрированных потребителями проблем после трех лет использования. Эта модель предлагает удобную систему управления без помощи рук и многофункциональные задние двери, которые могут иметь встроенные динамики.

Honda Accord

Обозреватели сравнили Toyota Camry и Honda Accord и отметили, что элегантная модель от Honda отличается заметно более динамичным управлением. Кроме того, Accord может поставлять собственные гибридные модели, и ее владельцы редко сообщают о серьезных поломках. По мнению журналистов, Accord является лучшим выбором как для миллениалов и поколения Z, а также для водителей, которые покупают себе автомобиль впервые.

Toyota Sienna

Несмотря на определенные эстетические недостатки, минивэн Toyota Sienna является отличным выбором для семейных путешествий. Этот автомобиль имеет встроенный холодильник для закусок и напитков, пылесос для быстрой уборки и мультимедийную систему на задних сиденьях для развлечения детей в дороге. В Sienna 2025 года также была представлена новая комплексная система сканирования задних сидений, чтобы следить за детьми во время поездки, и разнообразные системы предупреждения и сигнализацию.

Водительское кожаное сиденье Sienna оснащено подогревом и вентиляцией, а комплектация XSE предлагает спортивную подвеску.

Toyota Prius

Гибридная Toyota Prius, по словам обозревателей, является одним из лучших сочетаний цены и качества. Ее владельцы смогут также сэкономить на топливе, используя в дороге электротягу (она дает дополнительный запас хода до 72 километров). Версия 2025 года может обеспечить 196 лошадиных сил — на 60% больше версии предыдущего поколения. Также современную версию можно дополнительно настроить с полным приводом для улучшения всепогодных характеристик и системой подзарядки от сети.

Honda CR-V Hybrid

Компактный кроссовер Honda CR-V Hybrid является бестселлером в текущей линейке. Ее дизайн ориентирован на поездки по легкому бездорожью и является надежным вариантом для поездок за город. Также в дилерские центры поступает новая гибридная версия TrailSport со стандартным полным приводом и вездеходными шинами, а также подогревом передних сидений, люком на крыше и подогревом руля.

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