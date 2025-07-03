В Азербайджане предложили новые военные идеи на фоне конфликта с РФ 3.07.2025, 10:06

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Речь идет о создании турецкой военной базы на азербайджанской земле.

«Надо принять решение о развертывании крупнейшей турецкой военной базы в регионе, в Азербайджане, в ближайшее время», - заявил экс-помощник президента Азербайджана Эльдар Намазов. При этом он также добавил, что новую военную базу можно сдавать в аренду еще одному союзнику Азербайджана Пакистану, тем более что это страна владеет ядерным оружием, сообщает Middle East Eye.

Во время военного конфликта в Карабахе президент РФ выступил в качестве посредника между Баку и Ереваном. И хотя официально Кремль придерживался в этом споре нейтралитета, было видно, что Путин отдает предпочтение Азербайджану.

Чтобы еще больше укрепить отношения с Баку, в 2024 году Путин впервые в жизни в качестве президента РФ посетил Азербайджан. Однако менее чем через год настроение Кремля полностью изменилось.

«Что случилось, господин Путин? Вас так беспокоит, что Азербайджан стал сильным государством, вернул свои земли, восстановил суверенитет и президент Ильхам Алиев признан во всем мире?» - спросил государственный телеканал Азербайджана в эфире в начале этой недели.

Напряженность возникла в конце 2024 года, когда ПВО РФ сбила в небе над Грозным самолет азербайджанских авиалиний. Тогда погибло 38 человек.

А в конце июня 2025 года полиция РФ в ходе расследования убийства в Екатеринбурге совершила налет на дом братьев Сафаровых. В итоге оба брата были убиты и еще несколько человек получили ранения. В Баку отреагировали моментально, отменив визит в страну вице-премьера РФ Оверчука. Также были приостановлены все культурные мероприятия, которые планировались совместно с РФ.

В начале текущей недели силовики Азербайджана провели обыски в редакции агентства «Спутник Азербайджан», арестовав главреда и директора.

«Мигрантов и нерусских принуждают к войне, угрожают и шантажируют. Это широко распространенная политика, организованная и поощряемая российским правительством», - заявил депутат азербайджанского парламента Турал Ганджали.

«Хотя Баку избегает присоединения к антироссийским коалициям или одобрения западных санкций, он не колеблется занимать твердую позицию в двусторонних отношениях, где его риторика и действия могут быть особенно смелыми», - заявил директор аналитического центра Тopchubashov Center Русиф Гусейнов.

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