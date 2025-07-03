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Появились фото рельсовой пушки на японском военном корабле

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  • 3.07.2025, 10:51
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Появились фото рельсовой пушки на японском военном корабле
Фото: @HNlEHupY4Nr6hRM

Япония проводит полевые испытания электромагнитного орудия.

На японском экспериментальном корабле JS Asuka установлен прототип электромагнитного рельсотрона. Новые фотографии, сделанные 30 июня в порту Йокосука, показывают снятый защитный кожух орудия, что указывает на подготовку к испытаниям.

Ожидается, что стрельбовые тесты на море пройдут до конца июля, если уже не состоялись, пишет The War Zone (перевод — сайт Charter97.org).

Орудие, разработанное Агентством оборонных технологий Японии (ATLA), использует электромагниты вместо пороха для разгона снарядов. В предыдущих тестах оно достигало скорости до 2 230 м/с (Мах 6,5) при энергии выстрела в 5 мегаджоулей. Одна из задач ATLA — снизить энергопотребление и повысить ресурс ствола, который пока составляет около 120 выстрелов.

Размещение рельсотрона на JS Asuka представляется разумным решением: благодаря открытой палубе корабля отпадает необходимость в сложной интеграции систем энергоснабжения и охлаждения, как это потребовалось бы на боевых судах. В перспективе Япония планирует оснащать рельсотронами эсминцы следующего поколения — проекта 13DDX.

Рельсотроны обещают стать эффективным средством против воздушных, морских и наземных целей, в том числе гиперзвуковых. В отличие от ракет, такие орудия дешевле в эксплуатации и позволяют размещать большее количество боеприпасов на борту.

Япония активно развивает технологии рельсотронов совместно с США, Францией и Германией.

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