WP: Азербайджан противостоит российскому доминированию в Кавказском регионе 3.07.2025, 11:59

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Отношения между Россией и бывшим близким союзником резко ухудшаются.

Отношения между Россией и Азербайджаном, бывшей союзной республикой с богатыми нефтяными ресурсами, резко ухудшились на фоне взаимных арестов граждан и обвинений в жестоком обращении, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Этот конфликт может стать началом серьезного переосмысления влияния Москвы в Закавказье — регионе, который традиционно считался российской «зоной влияния».

Недавно российские силовики задержали в Екатеринбурге около 50 этнических азербайджанцев в рамках расследования убийств. Два задержанных — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались в следственном изоляторе. По данным азербайджанских властей, результаты вскрытия показали, что мужчины были избиты до смерти. В ответ Баку отменил культурные мероприятия с участием российских организаций, отказался от двусторонних встреч и начал рейды на российские СМИ.

В ответ Россия осудила задержания российских граждан в Азербайджане и призвала к деэскалации. Однако в Баку арестовали несколько россиян по обвинению в киберпреступлениях и контрабанде.

Причины конфликта усугубились после трагедии с азербайджанским самолетом, сбитым, вероятно, российской ракетой над Казахстаном в декабре 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал признания вины и компенсаций, что усилило напряженность.

На фоне войны России в Украине Азербайджан все больше укрепляет военные и экономические связи с Турцией и Израилем. Это сопровождается охлаждением отношений с Москвой, которая теряет влияние в регионе.

Политолог Владимир Пастухов отмечает, что война на Украине вынуждает Россию ослаблять позиции на юге и востоке, открывая возможности для переориентации стран региона. Кремль сейчас не способен противостоять таким вызовам на нескольких фронтах одновременно.

Это обострение показывает, что геополитическая ситуация в постсоветском пространстве значительно меняется, и влияние России в Закавказье стремительно сокращается.

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