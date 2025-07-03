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Украина атаковала крупнейший в России завод по производству аккумуляторов для беспилотников и ракет

  • 3.07.2025, 12:35
Украина атаковала крупнейший в России завод по производству аккумуляторов для беспилотников и ракет
Коллаж: Charter97.org

Второй раз с начала года.

Украинские беспилотники в ночь на 3 июля массированно атаковали Липецкую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. На данный момент огонь локализован. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы», — написал Артамонов в телеграм-канале.

По данным Astra, под удар попал завод «Энергия» — крупнейший в России производитель аккумуляторов для беспилотников и ракет, а также батарей для авиации и флота. На кадрах очевидцев, которые проанализировало издание, видно, что один из дронов упал рядом с заводом, а на территории самого предприятия возник пожар. Как пишет украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+, в результате попадания пострадал четвертый цех завода. До этого украинские дроны уже атаковали предприятие. В ходе налета в ночь на 23 мая загорелся один из цехов «Энергии», пострадали девять сотрудников.

По данным Supernova+, целью атаки был военный аэродром «Липецк-2».

Согласно отчету Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 69 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 27 перехвачены над территорией Белгородской области, 22 — над Воронежской, 10 — над Липецкой, 8 — над Курской и 2 — над оккупированным Крымом. Во время налета беспилотников «для обеспечения безопасности полетов» временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропортах Саратова и Тамбова. На данный момент ограничения отменены.

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