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Forbes: Премьер-лига запускает ИИ-помощника для болельщиков

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  • 3.07.2025, 12:46
Forbes: Премьер-лига запускает ИИ-помощника для болельщиков
Изображение: Getty Images

Спортивные организации активно внедряют ИИ, чтобы удержать зрителей.

Премьер-лига Англии заключила пятилетний контракт с Microsoft, чтобы создать инновационный ИИ-инструмент — виртуального помощника Premier League Companion, встроенного в официальное приложение лиги, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Новый сервис позволит болельщикам получать персонализированные обновления и ответы на вопросы в реальном времени.

Помощник будет работать на базе Microsoft Azure OpenAI и использовать данные лиги, включая статистику, видео и тактический анализ. С его помощью фанаты смогут быстро находить нужную информацию, а любители фэнтези — получать советы по составу команды.

Это часть глобального тренда — спортивные организации внедряют ИИ, чтобы удержать зрителей в своих приложениях, конкурируя с TikTok, Reddit и другими платформами. Аналогичные проекты уже запустили Wimbledon, LaLiga, MLS и MLB.

Microsoft не только обеспечивает работу чат-бота, но и управляет данными пользователей, автоматизирует процессы и помогает лиге персонализировать контент. Каждый запрос — это потенциальная возможность для продажи билетов или мерча.

Однако существуют риски: ошибки в статистике или неверный перевод могут вызвать негатив в соцсетях. Для минимизации проблем используется система с проверенными источниками.

ИИ также может изменить подготовку команд — часть тренеров уже интересуется внутренними версиями помощника с эксклюзивными инсайтами.

В будущем планируется добавить мультиязычные аудиокомментарии, живые данные на стадионах и ИИ-повторы классических матчей. Цель — создать единый профиль болельщика для персонализированного опыта везде — дома и на стадионе.

Если проект будет успешным, подобные технологии быстро распространится по всему миру.

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