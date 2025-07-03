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В России подтвердили гибель заместителя командующего военно-морским флотом

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  • 3.07.2025, 13:11
В России подтвердили гибель заместителя командующего военно-морским флотом

Гудков был генерал-майором и носил звание героя России и Приморья.

В четверг, 3 июля, в России подтвердили гибель заместителя командующего военно-морским флотом Михаила Гудкова.

Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев.

Отмечается, что Гудков был генерал-майором и носил звание героя России и Приморья. Ранее он также командовал 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

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