В России подтвердили гибель заместителя командующего военно-морским флотом2
- 3.07.2025, 13:11
Гудков был генерал-майором и носил звание героя России и Приморья.
В четверг, 3 июля, в России подтвердили гибель заместителя командующего военно-морским флотом Михаила Гудкова.
Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
По его словам, вместе с командиром погиб его товарищ Нариман Шихалиев.
Отмечается, что Гудков был генерал-майором и носил звание героя России и Приморья. Ранее он также командовал 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.