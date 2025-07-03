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У ЕС есть шанс стать полностью независимой от российской энергии

  • 3.07.2025, 14:42
У ЕС есть шанс стать полностью независимой от российской энергии

Помогут малые ядерные реакторы.

Европейскому союзу необходимо стремиться к полной энергетической независимости от России. Одним из перспективных решений может стать внедрение малых модульных реакторов (SMR) — компактных ядерных установок, подходящих для городов, промышленных объектов и военных баз, пишет издание CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

SMR обладают рядом преимуществ: их можно собирать на месте из модулей, что снижает затраты на установку, а современные системы безопасности минимизируют риск утечки радиации. Это делает такие реакторы особенно привлекательными для ЕС, который на 58% зависит от импорта энергии, включая российские нефть и газ.

«Мы должны производить энергию внутри ЕС, чтобы нейтрализовать внешнее влияние», — отмечает автор статьи, эксперт по международной безопасности Андрей Вдовиченко.

Сейчас технологии SMR активно развиваются. Среди лидеров — TerraPower (поддерживается американским предпринимателем и общественным деятелем Биллом Гейтсом), Westinghouse, Rolls Royce (получивший $3,4 млрд от Великобритании). Однако реализация требует времени и значительных инвестиций.

Тем не менее массовое внедрение SMR по странам ЕС может существенно снизить влияние России, удешевить углеводороды и подорвать аргументы государств, выступающих за «дешевую» российскую энергию. Кроме того, децентрализация электросетей на основе SMR повысит устойчивость к кибератакам и авиаударам.

«Если Европа всерьез намерена защищать себя, она должна приоритизировать развитие малых ядерных реакторов. Вопрос не только в энергии — это вопрос стратегической безопасности», — подчеркивает Вдовиченко.

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