У ЕС есть шанс стать полностью независимой от российской энергии
- 3.07.2025, 14:42
Помогут малые ядерные реакторы.
Европейскому союзу необходимо стремиться к полной энергетической независимости от России. Одним из перспективных решений может стать внедрение малых модульных реакторов (SMR) — компактных ядерных установок, подходящих для городов, промышленных объектов и военных баз, пишет издание CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
SMR обладают рядом преимуществ: их можно собирать на месте из модулей, что снижает затраты на установку, а современные системы безопасности минимизируют риск утечки радиации. Это делает такие реакторы особенно привлекательными для ЕС, который на 58% зависит от импорта энергии, включая российские нефть и газ.
«Мы должны производить энергию внутри ЕС, чтобы нейтрализовать внешнее влияние», — отмечает автор статьи, эксперт по международной безопасности Андрей Вдовиченко.
Сейчас технологии SMR активно развиваются. Среди лидеров — TerraPower (поддерживается американским предпринимателем и общественным деятелем Биллом Гейтсом), Westinghouse, Rolls Royce (получивший $3,4 млрд от Великобритании). Однако реализация требует времени и значительных инвестиций.
Тем не менее массовое внедрение SMR по странам ЕС может существенно снизить влияние России, удешевить углеводороды и подорвать аргументы государств, выступающих за «дешевую» российскую энергию. Кроме того, децентрализация электросетей на основе SMR повысит устойчивость к кибератакам и авиаударам.
«Если Европа всерьез намерена защищать себя, она должна приоритизировать развитие малых ядерных реакторов. Вопрос не только в энергии — это вопрос стратегической безопасности», — подчеркивает Вдовиченко.