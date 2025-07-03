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ВСУ ударили по заводу «Энергия» в Липецкой области: почему это важно

  • 3.07.2025, 15:59
  • 1,840
ВСУ ударили по заводу «Энергия» в Липецкой области: почему это важно

Завод производит батареи и аккумуляторы к комплексам «Искандер-М».

В ночь на 3 июля Украина нанесла удар по АО «Энергия» (Елец, Липецкая область), которое занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для универсальных модулей планирования и коррекции.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, это российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме этого, как отмечается, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер-М», крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов:

«Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено. Результаты огневого поражения уточняются».

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