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В оккупированном Луганске взорвали бывшего «мэра»

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  • 3.07.2025, 16:20
  • 1,398
В оккупированном Луганске взорвали бывшего «мэра»

Манолис Пилавов возглавлял оккупационную администрацию с 2014-го по 2023 год.

В центре Луганска утром 1 июля прогремел взрыв. Российские медиа пишут, что в результате инцидента погиб бывший так называемый «мэр» оккупированного города.

Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы, что погибший — бывший «мэр» Луганска Манолис Пилавов. Он возглавлял оккупационную администрацию с 2014-го по 2023 год.

По данным российских медиа, взрыв произошел на улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство якобы привели в действие, когда Пилавов проходил мимо.

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