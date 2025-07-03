NYT: Чечня готовится к смене власти
- 3.07.2025, 16:48
Кадыров все меньше появляется на публике.
На фоне слухов о тяжелой болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, республика, долгие годы остававшаяся одной из самых стабильных в России благодаря жесткому контролю, вступает в период неопределенности, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
48-летний Кадыров, правящий с 2007 года, долгое время был ключевым союзником Кремля, подавив сепаратистское движение и превратив Чечню в своеобразное личное владение. В обмен на лояльность Москва обеспечивала регион щедрыми субсидиями и политической автономией.
Однако в последнее время Кадыров редко появляется на публике, а на видео заметны явные признаки ухудшения здоровья. Его длительные пропадания из медиа и странные заявления, в том числе с использованием закадрового голоса, подогревают слухи об утрате контроля.
На фоне этого он активно продвигает своего 17-летнего сына Адама Кадырова, уже назначенного секретарем Совбеза Чечни и представителем МВД в регионе. Однако российское законодательство запрещает назначение глав регионов младше 30 лет.
В Чечне, где нет свободной прессы, обсуждение преемника ведется с опаской. Но в обществе нарастают сомнения и даже насмешки над тем, как взрослые силовики отчитываются перед подростком.
Среди возможных преемников также называют Магомеда Даудова, близкого соратника Кадырова, и Апти Алаудинова, участвующего в войне в Украине и активно продвигаемого на федеральном уровне.
Эксперты считают, что стабильность в регионе будет сохраняться, пока Кремль способен финансировать Чечню. Однако болезнь Кадырова делает очевидным: система, построенная на одной фигуре, не вечна — и ее будущее туманно.