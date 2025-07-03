ИИ «Кентавр» научили предсказывать человеческие решения 2 3.07.2025, 17:08

Разработка стала прорывом в когнитивной науке.

Ученые из Helmholtz Munich представили инновационную языковую модель искусственного интеллекта под названием Centaur («Кентавр»), способную точно имитировать и предсказывать поведение человека, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Названная в честь мифического кентавра, модель была обучена на 10 миллионах решений, принятых более чем 60 тысячами участников в рамках 160 психологических экспериментов.

Разработка стала прорывом в когнитивной науке: ранее модели либо объясняли, либо предсказывали поведение, но не делали и того, и другого одновременно. Centaur, созданная доктором Марселем Бинцем и доктором Эриком Шульцем, способна анализировать, как человек принимает решения в новых и знакомых ситуациях, включая моральные дилеммы, обучение на наградах и склонность к риску.

Основой модели стал уникальный набор данных Psych-101, структурированный в формате, понятном языковой модели. Centaur не опирается на заранее заданные правила, а самостоятельно выявляет и обобщает стратегии принятия решений, вплоть до прогнозирования времени реакции.

По словам разработчиков, модель может стать инструментом в клинической психологии, помогая моделировать поведение людей с психическими расстройствами, включая тревожность и депрессию. В дальнейшем планируется дополнить данные демографическими и психологическими характеристиками.

Centaur также может найти применение в сфере здравоохранения, социологии и разработке стратегий управления государством. При этом особое внимание уделяется этичности и прозрачности: модель будет доступна как локально размещенное ПО с открытым кодом, что обеспечит защиту данных и независимую проверку.

Следующий этап исследований — анализ внутренних процессов модели и их соответствие различным когнитивным стратегиям. Ученые уверены: Centaur способен приблизить нас к пониманию человеческого мышления.

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