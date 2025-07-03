В российских портах скопилось 50 миллионов тонн нераспроданного угля 6 3.07.2025, 17:42

1,988

На него просто нет спроса.

На фоне глубокого кризиса угольной отрасли, последовавшего за потерей европейского экспортного рынка, в России резко выросла затоваренность портовых складов углем. Всего на складских площадках скопилось почти 50 млн тонн продукции, или четверть всего экспорта за 2024 год, сообщил «Коммерсанту» директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин.

Растущую затоваренность в портах подтвердили и другие источники издания — из компаний-стивидоров (они организуют погрузку и разгрузку товаров на коммерческие суда): «Практически все порты с полными складами — нет вывоза и спроса при непонятном рынке».

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов оценивает степень затоваренности складских объектов в российских портах в 15–20%. По данным главы аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, в главных портах РФ запасы угля превышают среднемесячные показатели на 20–25%.

«Нынешнее сокращение оборота [угля] свидетельствует о снижении спроса или проблемах с вывозом, что и ведет к накоплению запасов. Пока баланс не восстановится, проблема будет сохраняться», — отметили в управляющей терминалом в Тамани организации ОТЭКО. Там пояснили, что излишние запасы угля наблюдаются у крупных производителей или трейдеров, чьи логистические или коммерческие цепочки оказались под давлением.

По мнению Орехова, проблема с затоваренностью сохранится как минимум до конца текущего года, если не улучшится ситуация с падением экспортного спроса на российский уголь и не будут решены логистические сложности. По мнению Абелева, избыток продукции при текущих темпах перевалки сохранится до конца третьего квартала, а возможно и четвертого (если не вырастет экспортный спрос). Для освобождения складов и роста экспорта необходимо глобальное увеличение цен на уголь, что сделает рентабельным экспортные поставки, отмечают аналитики NEFT Research.

На фоне затоваренности складов углем стоимость его перевалки в портах упала в июне на диапазон от 23,3 до 48,6% в годовом выражении, до $9,2–13 за тонну в зависимости от порта, подсчитали аналитики. Это на 7,3–18,8% ниже майских показателей.

По информации NEFT Research, в мае объемы транспортировки российского энергетического угля на экспорт через порты в зависимости от региона отправления и точки назначения падали более чем на 50%. Вывоз угля из РФ по морю сокращается самыми высокими темпами начиная с января 2024 года, подчеркнул директор Центра ценовых индексов Роман Соколов.

В NEFT Research ранее сообщали, что, согласно подсчетам, за 2024 год морской экспорт из России сократился на 7,5% год к году, а суммарный — на 9%. По данным Минэнерго, объем вывоза продукции в минувшем году упал на 8% до 195,9 млн т, а добыча снизилась на 0,2% до 443,4 млн т.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com