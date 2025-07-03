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TIME: Миру нужно больше людей

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  • 3.07.2025, 19:11
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TIME: Миру нужно больше людей

Прогресс, технологические достижения стали возможны благодаря большому числу людей.

Мир стоит не на пороге перенаселения, а на грани демографического спада, утверждают экономисты Дин Спирс и Майкл Джерузо в своей новой книге «After the Spike» («После всплеска»), пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По их словам, население Земли стремительно приблизилось к своему пику и в ближайшие десятилетия начнет сокращаться. В 2012 году зафиксирован рекорд — 146 миллионов новорожденных, но с тех пор рождаемость падает, и уже в течение полувека смертность превысит число рождений.

По мнению авторов, демографический спад может стать такой же серьезной проблемой, как климатические изменения. И если тенденция сохранится, то «вернуть все вспять» будет крайне сложно. Причины снижения рождаемости — не только экономические, но и культурные. В странах с высоким уровнем жизни и образованием рождаемость стабильно падает, даже несмотря на доступ к технологиям, соцподдержку или уровень религиозности.

Один из главных тезисов книги — люди приносят больше пользы, чем вреда. Исторический прогресс, борьба с бедностью и технологические достижения стали возможны благодаря большому числу людей — их знаний и инноваций. По словам Спирса, все ключевые экологические победы — от запрета свинцового бензина до защиты озонового слоя — достигались не за счет уменьшения населения, а благодаря политике и научному прогрессу.

Авторы призывают к переосмыслению роли человека в будущем планеты и созданию условий, при которых семьи, желающие иметь больше детей, смогут это делать. Только так можно избежать непредсказуемых последствий глобальной депопуляции.

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