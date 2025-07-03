Россия первой в мире признала Исламский Эмират Афганистан
- 3.07.2025, 23:13
Над посольством Афганистана в Москве впервые подняли флаг, введенный талибами.
Россия признала Исламский Эмират Афганистан — государственное образование, установленное движением «Талибан». Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью агентству «РИА-Новости».
«Признала», — кратко подтвердил Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Признание было оформлено по решению диктатора России Владимира Путина на основании предложения главы МИД Сергея Лаврова.
Над посольством Афганистана в Москве впервые подняли флаг, введенный талибами.
Как пишет Reuters, Россия стала первой в мире страной, которая официально признала власть «Талибана» в Афганистане.