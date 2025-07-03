Россия первой в мире признала Исламский Эмират Афганистан 3.07.2025, 23:13

Над посольством Афганистана в Москве впервые подняли флаг, введенный талибами.

Россия признала Исламский Эмират Афганистан — государственное образование, установленное движением «Талибан». Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью агентству «РИА-Новости».

«Признала», — кратко подтвердил Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Признание было оформлено по решению диктатора России Владимира Путина на основании предложения главы МИД Сергея Лаврова.

Над посольством Афганистана в Москве впервые подняли флаг, введенный талибами.

Как пишет Reuters, Россия стала первой в мире страной, которая официально признала власть «Талибана» в Афганистане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com