83-летний президент Кот-д’Ивуара решил баллотироваться на четвертый срок
- 30.07.2025, 4:52
Выборы пройдут в октябре этого года.
Правитель Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил о намерении баллотироваться на выборы в октябре этого года. Это будет четвертый президентский срок 83-летнего политика.
«Я подтверждаю участие как кандидат, потому что хочу, чтобы наш любимый Кот-д’Ивуар продолжал оставаться процветающей, мирной и безопасной страной»,— сказал господин Уаттара в видеообращение в соцсети Х.
Уаттара пришел к власти 11 апреля 2011 году. Он победил на выборах, которые прошли после 10-летнего перерыва. Он набрал 54,1% голосов, обогнав действующего тогда президента Лоран Гбагбо.