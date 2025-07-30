83-летний президент Кот-д’Ивуара решил баллотироваться на четвертый срок 30.07.2025, 4:52

Выборы пройдут в октябре этого года.

Правитель Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил о намерении баллотироваться на выборы в октябре этого года. Это будет четвертый президентский срок 83-летнего политика.

«Я подтверждаю участие как кандидат, потому что хочу, чтобы наш любимый Кот-д’Ивуар продолжал оставаться процветающей, мирной и безопасной страной»,— сказал господин Уаттара в видеообращение в соцсети Х.

Уаттара пришел к власти 11 апреля 2011 году. Он победил на выборах, которые прошли после 10-летнего перерыва. Он набрал 54,1% голосов, обогнав действующего тогда президента Лоран Гбагбо.

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