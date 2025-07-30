Археологи нашли надпись, которая может подтвердить Библию 5 30.07.2025, 10:42

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Ей 3800 лет.

На Синайском полуострове обнаружили древнюю надпись, которую некоторые исследователи связывают с Моисеем — пророком, упомянутым в Библии. Если гипотеза подтвердится, это может стать первым археологическим свидетельством, указывающим на его историческое существование, пишет «Хайтек».

По словам независимого исследователя Майкла Бар-Рона (Michael Bar-Ron), протосинайская надпись возрастом около 3800 лет может быть прочитана как «зот м’Моше», что на иврите означает «это от Моисея», пишет Daily Mail. Надпись обнаружили в древней шахте на Синае — там же нашли более 20 подобных, датированных концом XII династии, около 1800 года до н.э.

Надписи обнаружили в бирюзовых рудниках, эксплуатировавшихся при фараоне Аменемхете III. Этот правитель известен строительными проектами и жесткой дисциплиной. Некоторые историки допускают, что он мог быть тем самым фараоном, упомянутым в Книге Исход.

Кроме предполагаемой отсылки к Моисею, рядом были найдены символы, упоминающие божество Эль, связанное с ранними формами иудаизма. Также замечены искажения имени египетской богини Хатхор — возможный признак религиозного конфликта.

Археологи вне проекта относятся к гипотезе с осторожностью. Протосинайский алфавит известен сложностью расшифровки, а точные переводы его символов до сих пор оспариваются. Тем не менее, Бар-Рон восемь лет работал над новой интерпретацией 22 надписей и настаивает: одна из них — посвящение, адресованное Моисею или оставленное им самим.

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