Великобритания отказалась снимать санкции с олигарха, связанного с Абрамовичем
- 30.07.2025, 11:43
Швидлер остается в черном списке.
Российско-американский нефтяной магнат Евгений Швидлер проиграл дело в Верховном суде Великобритании, пытаясь оспорить введенные против него санкции. Суд отклонил его аргументы о том, что правительство действовало незаконно, замораживая его активы, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Санкции были наложены в 2022 году из-за связей Швидлера с олигархом Романом Абрамовичем и его прежней должности в совете директоров компании Evraz, работающей в России.
Швидлер утверждал, что санкции оказали разрушительное воздействие на его семью, включая отказ частных школ принять его детей. Его адвокаты заявили, что меры «явно несоразмерны» и нарушают его права.
Тем не менее Верховный суд большинством голосов (4 против 1) признал санкции правомерными. Судьи отметили, что санкции «часто должны быть жесткими и открытыми по срокам, чтобы быть эффективными», и что они соответствуют «законной цели — сдерживанию российской агрессии».
Правительство Великобритании оценивает состояние Швидлера в £1,2 млрд. Он имеет двойное гражданство — британское и американское, и был первым, кто подал иск с требованием отменить санкции, введенные после начала полномасштабной войны в Украине.
В своем заявлении после решения суда Швидлер сравнил происходящее с практиками Советского Союза и обвинил власти в «показной добродетели», направленной против людей с русскими корнями.
Министерство иностранных дел Великобритании приветствовало решение суда, заявив, что оно демонстрирует силу санкционного режима и стремление правительства привлечь к ответственности сторонников режима Путина.