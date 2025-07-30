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Великобритания отказалась снимать санкции с олигарха, связанного с Абрамовичем

  • 30.07.2025, 11:43
Великобритания отказалась снимать санкции с олигарха, связанного с Абрамовичем
Роман Абрамович и Евгений Швидлер
Фото: Nick Potts/PA

Швидлер остается в черном списке.

Российско-американский нефтяной магнат Евгений Швидлер проиграл дело в Верховном суде Великобритании, пытаясь оспорить введенные против него санкции. Суд отклонил его аргументы о том, что правительство действовало незаконно, замораживая его активы, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Санкции были наложены в 2022 году из-за связей Швидлера с олигархом Романом Абрамовичем и его прежней должности в совете директоров компании Evraz, работающей в России.

Швидлер утверждал, что санкции оказали разрушительное воздействие на его семью, включая отказ частных школ принять его детей. Его адвокаты заявили, что меры «явно несоразмерны» и нарушают его права.

Тем не менее Верховный суд большинством голосов (4 против 1) признал санкции правомерными. Судьи отметили, что санкции «часто должны быть жесткими и открытыми по срокам, чтобы быть эффективными», и что они соответствуют «законной цели — сдерживанию российской агрессии».

Правительство Великобритании оценивает состояние Швидлера в £1,2 млрд. Он имеет двойное гражданство — британское и американское, и был первым, кто подал иск с требованием отменить санкции, введенные после начала полномасштабной войны в Украине.

В своем заявлении после решения суда Швидлер сравнил происходящее с практиками Советского Союза и обвинил власти в «показной добродетели», направленной против людей с русскими корнями.

Министерство иностранных дел Великобритании приветствовало решение суда, заявив, что оно демонстрирует силу санкционного режима и стремление правительства привлечь к ответственности сторонников режима Путина.

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