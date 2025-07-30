В Пакистане пропала звезда биатлона

В Пакистане пропала звезда биатлона1
- 30.07.2025, 12:45
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Легендарная спортсменка попала в горах под камнепад.
Экс-биатлонистка сборной Германии Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум. Проводится поисково-спасательная операция, передает немецкий телеканал ZDF.
Несчастный случай произошел 28 июля около полудня на высоте около 5700 метров у пика Лайла. Как только Лаура оказалась под камнепадом, ее напарница по альпинизму Марина Ева вызвала спасателей. Однако из-за удаленности района вертолет смог прибыть на место происшествия лишь утром 29 июля. Вечером, с наступлением темноты, операция была приостановлена.
Немецкие журналисты подчеркивают, что 31-летняя Дальмайер — сертифицированный горный и горнолыжный гид, альпинистка и активная участница горноспасательной службы. Однако облет территории на вертолете показал, что спортсменка как минимум могла получить тяжелые травмы.
Лаура — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону (Пхенчхан, 2018 г.) и семикратная победительница чемпионата мира. О завершении карьеры она объявила в 2019 году, объяснив это решение потерей мотивации. Позже написала детскую книгу, работала экспертом на телевидении, занялась горным бегом и проявляла себя в альпинизме.