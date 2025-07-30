МВФ резко ухудшил прогноз по российской экономике 30.07.2025, 13:01

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Отставание от мировых показателей будет трехкратным.

После двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран, прогнозирует Международный валютный фонд.

Согласно обновленным оценкам МВФ, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся более чем вчетверо — с 4,1% до 0,9% и лишь немного увеличатся в 2026-м — до 1%.

По сравнению с апрельской оценкой, ожидания МВФ по экономике РФ на текущий год были снижены на 0,6 процентного пункта — рекордно среди всех ключевых стран, включенных в прогноз.

В результате Россия, как полагают эксперты фонда, будет расти втрое медленнее чем мировая экономика, которая прибавит 3% в текущем году 3,1% в следующем, и вчетверо медленнее, чем развивающиеся страны, рост которых МВФ оценивает в 4% и 4,1% соответственно.

От США, которым фонд прогнозирует 3,9% экономического роста за два года, Россия отстанет более чем вдвое; от Китая (рост на 9% за два года) — почти в 5 раз, а от Индии — практически в 7 раз (ее экономика будет увеличиваться на 6,4% ежегодно в 2025-26 гг).

Понижение прогноза по российской экономике связано с ужесточением экономической политики и снижением цен на нефть, сообщила заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс. По оценкам фонда, средняя цена барреля Brent опустится в этом году на 13,9%, до $68,18, а в 2026-м — еще на 5,7%, до $64,33.

В первом квартале рост экономики России оказался ниже ожиданий, констатировала Коева-Брукс. Согласно Росстату, он составил 1,4% в годовом выражении — втрое меньше, чем кварталом ранее (4,5%) и почти вчетверо меньше, чем за тот же период прошлого года (5,4%).

Квартал к кварталу экономика РФ и вовсе сократилась впервые с 2022 года, а в отраслях, не связанных с «обронкой», спад принял хронический характер: он начался в феврале февраля и на конец июня составил 0,9% год к году, согласно оценкам близкого правительству Центра макроэкономического анализа и прогнозирования.

Ключевые чиновники экономической команды Владимира Путина предупреждают, что страна находится на грани рецессии. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ресурсы экономики, позволявшие расти в условиях боевых действий и санкций, «исчерпаны». По словам Набиуллиной, это и рабочая сила, и незадействованные мощности заводов, и резервы Фонда национального благосостояния, ликвидные активы которого с начала войны были истрачены на две трети.

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