Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон попробовала себя в новой роли 30.07.2025, 13:54

На этот раз — музейного куратора.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примерила на себя новую роль — музейного куратора. Во время визита в лондонское хранилище V&A East Storehouse в июне 2025 года она отобрала экспонаты для мини-выставки «Создатели и творцы», которая будет открыта для бесплатного посещения до начала 2026 года, пишет журнал People (перевод — сайт Charter97.org).

Кейт работала совместно с кураторской командой музея и выбрала предметы из разных эпох и культур. Центральное место экспозиции занимает костюм «Феи Лесных Полян» из балета «Спящая красавица» (1960), созданный Оливером Месселом. По мнению СМИ, на выбор могла повлиять 10-летняя дочь Кейт — принцесса Шарлотта, увлекающаяся балетом.

Среди других экспонатов — акварель Беатрис Поттер, фотоальбом ее отца Руперта Поттера, фарфоровая ваза эпохи Цин (1662–1722), валяное одеяло, созданное в Уэльсе в XIX веке, и декоративная ширма Morris & Co, спроектированная Дж.Х. Дирлом.

По словам директора музея Тристрама Ханта, Кейт проявила глубокий интерес к текстилю, дизайну и фотографии, продемонстрировав «энергию, страсть и знание предмета». Она является патроном музея V&A с 2018 года и активно поддерживает развитие искусства и творчества в Великобритании.

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