Италия вызвала «на ковер» посла РФ

Италия вызвала «на ковер» посла РФ3
- 30.07.2025, 14:33
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История с отменой концерта «друга Путина» получила продолжение.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла России, чтобы официально выразить протест в связи с включением президента Серджо Маттарелли и других представителей государственных институтов в так называемый список «русофобов».
Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.
Таяни расценивает включение главы государства в список «русофобов» как прямую провокацию против Италии и итальянского народа.
Глава итальянского внешнеполитического ведомства также выразил полную институциональную и личную солидарность с президентом Маттареллой.
Недавно руководство Королевского дворца Казерта в Италии отменило концерт с участием российского дирижера и «друга Путина» Валерия Гергиева после значительного резонанса и протеста украинской общины.
В контексте этого скандала министр культуры Алессандро Джули заявлял, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркивал, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.
А пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявила, что вокруг приезда «всемирно известного маэстро» на итальянский фестиваль «был искусственно раздут настоящий скандал».