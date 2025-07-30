закрыть
30 июля 2025, среда, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Италия вызвала «на ковер» посла РФ

3
  • 30.07.2025, 14:33
  • 3,140
Италия вызвала «на ковер» посла РФ

История с отменой концерта «друга Путина» получила продолжение.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла России, чтобы официально выразить протест в связи с включением президента Серджо Маттарелли и других представителей государственных институтов в так называемый список «русофобов».

Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.

Таяни расценивает включение главы государства в список «русофобов» как прямую провокацию против Италии и итальянского народа.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства также выразил полную институциональную и личную солидарность с президентом Маттареллой.

Недавно руководство Королевского дворца Казерта в Италии отменило концерт с участием российского дирижера и «друга Путина» Валерия Гергиева после значительного резонанса и протеста украинской общины.

В контексте этого скандала министр культуры Алессандро Джули заявлял, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркивал, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.

А пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявила, что вокруг приезда «всемирно известного маэстро» на итальянский фестиваль «был искусственно раздут настоящий скандал».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко