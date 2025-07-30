Италия вызвала «на ковер» посла РФ 3 30.07.2025, 14:33

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История с отменой концерта «друга Путина» получила продолжение.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вызвал посла России, чтобы официально выразить протест в связи с включением президента Серджо Маттарелли и других представителей государственных институтов в так называемый список «русофобов».

Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.

Таяни расценивает включение главы государства в список «русофобов» как прямую провокацию против Италии и итальянского народа.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства также выразил полную институциональную и личную солидарность с президентом Маттареллой.

Недавно руководство Королевского дворца Казерта в Италии отменило концерт с участием российского дирижера и «друга Путина» Валерия Гергиева после значительного резонанса и протеста украинской общины.

В контексте этого скандала министр культуры Алессандро Джули заявлял, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркивал, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.

А пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявила, что вокруг приезда «всемирно известного маэстро» на итальянский фестиваль «был искусственно раздут настоящий скандал».

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