Казахстан попросил Эрдогана помочь с экспортом нефти в обход России 30.07.2025, 15:03

Переговоры прошли на уровне президентов.

Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник касались в том числе увеличения экспорта казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

«Делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан», — говорится в сообщении, которое не приводит дополнительных деталей.

Повестка визита Токаева в Турцию по приглашению президента Эрдогана включала также сотрудничество в области электроэнергетики, сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли.

Казахстан увеличил экспорт нефти по БТД в первом полугодии 2025 года на 13% к тому же периоду прошлого года до 785 000 тонн. Нефть поступает в Баку танкерами из Актау, и для увеличения вывоза нефти порту Актау требуется модернизация. Также экспорт нефти по БТД ограничен требованиями к качеству казахстанского сырья.

Казахстан ранее рассматривал возможность строительства транскаспийского нефтепровода и морских терминалов на казахстанском и азербайджанском побережьях Каспийского моря, согласно плану развития Республики Казахстан до 2029 года. План предусматривает дальнейшее увеличение транскаспийских перевозок до 20 миллионов тонн в год.

Казахстан нарастил добычу нефти в 2025 году благодаря каспийскому месторождению Тенгиз, но едва ли в ближайшее время сможет диверсифицировать экспорт, чтобы уменьшить зависимость от транзитных стран и геополитической обстановки, говорят участники рынка.

Казахстан, экономика которого строится на сырьевом экспорте, находится вдали от международных торговых хабов, и два основных маршрута для вывоза нефти за рубеж проходят по территории РФ. Это Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), по которому идёт сорт CPC Blend на черноморский терминал в Южной Озереевке, а также нефтепровод Атырау-Самара (сорт KEBCO), соединяющий Казахстан с российскими нефтепроводами «Транснефти» с выходом к портам Черного и Балтийского морей.

Объем добычи нефти и газоконденсата в Казахстане в январе–июне 2025 года вырос на 11,6% в годовом выражении до 49,9 миллиона тонн, по данным Минэнерго. Порядка 70% приходится на три каспийских месторождения — Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, по оценке Reuters.

Экспорт казахстанской нефти в первом полугодии составил 39,684 миллиона тонн, по данным мониторинговой компании САЦ ТЭК, из которых, по оценке Reuters, в обход российских портов было поставлено 2,357 миллиона тонн против 2,092 миллиона тонн в тот же период прошлого года. Однако с учетом общего роста поставок доля альтернативных РФ направлений осталась неизменной — 5,9%.

Главной экспортной магистралью для нефти Казахстана остаётся КТК, доля которого в общем объеме экспорта за шесть месяцев 2025 года выросла до 83% с 81% соответствующий период 2024-го, по расчетам Reuters. Согласно оценке главы КТК Николая Горбаня, «никаких альтернатив КТК не существует, …маршрута с таким объемом и с такой экономической целесообразностью — его просто нет».

Между тем КТК, нарастив пропускную способность до 83 миллионов тонн в год в ожидании большой каспийской нефти, столкнулся с профицитом мощностей, а инфраструктура нефтепровода пострадала в результате атаки беспилотников.

Долгосрочный прогноз роста добычи нефти в Казахстане, который ранее составлял свыше 100 миллионов тонн к 2018 году, сократился до 96,2 миллиона тонн в текущем году из-за технических проблем и финансовых разногласий с акционерами каспийских месторождений, а также обязательств сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+, квоты которого Казахстан превышает.

Основные объемы нефти из Казахстана, поступающие на международный рынок по КТК, принадлежат американским акционерам консорциума и свободны от санкций против Москвы. Для ресурсов нефти, идущих транзитом по системе «Транснефти» в порты РФ, Казахстан с июня 2022 года использует маркетинговое название KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), чтобы дистанцироваться от санкционного российского сорта Urals. KEBCO поставляется казахстанскими компаниями транзитом через российские порты Новороссийск и Усть-Луга и имеет то же качество, что и Urals, однако является транзитным сырьем и не подпадает под санкционные ограничения Запада — ценовой потолок и европейское эмбарго.

Вывоз KEBCO осложняется геополитической обстановкой, необходимостью подтверждения казахстанского происхождения ресурса, хотя физически сырье смешивается в нефтепроводах на территории России. Затраты на экспорт нефти, в частности фрахт, страховые премии, выросли, говорят трейдеры.

Альтернативными маршрутами для экспорта нефти из Казахстана помимо БТД являются поставки в восточном направлении по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу в Китай, и на юг — в Узбекистан — по железной дороге. Поставки в Китай формируются в соответствии с имеющимся спросом. Продажи нефти в Иран невозможны из-за американских санкций.

В отсутствие реальной альтернативы транзиту через РФ Казахстан развивает все доступные дополнительные маршруты для вывоза сырья. «Казахстанские нефтяники держатся за все маршруты, это стратегически важно, потому что никто не знает, где в следующий раз может быть проблема. Нужны все маршруты, независимо от экономики», — сказал трейдер.

В 2022 году президент Казахстана Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с этим поручением КМГ и госнефтекомпания Азербайджана SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении БТД. Кроме того, Казахстан наращивает экспорт нефти в Германию по российскому нефтепроводу «Дружба», прокачка по которому в первой половине 2025 года увеличилась до 926.000 тонн, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Казахстан готов увеличить в 2025 году экспорт нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» до 2,5 миллиона тонн с запланированных ранее 1,5 миллиона тонн. Трейдеры говорят о заинтересованности казахстанской стороны в поставках нефти по Дружбе в Венгрию. Минэнерго считает, что такие отгрузки будут исходить из «экономической привлекательности, технических аспектов и эффективности маршрута для казахстанских грузоотправителей, а также наличия договоренностей между хозяйствующими субъектами сторон», сообщила пресс-служба ведомства на запрос Reuters.

Азербайджан и Казахстан обсуждают возможность транспортировки до 5 миллионов тонн в год казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса, сообщало в прошлом году Минэнерго, однако пока этот маршрут для казахстанской нефти не работает. Нефтепровод Баку-Супса проходит от терминала Сангачал близ Баку до терминала Супса на черноморском побережье Грузии, транспортировка приостановлена с 2022 года.

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