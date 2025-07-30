В Беларуси изменят закон об отпечатках пальцев

В Беларуси изменят закон об отпечатках пальцев2
- 30.07.2025, 15:28
Предлагается ввести государственную дактилоскопическую регистрацию иностранцев.
Власти Беларуси хотят скорректировать закон о государственной дактилоскопии. Об изменениях в законодательстве сообщили в телеграм-канале так называемого cовета республики.
Например, предлагается ввести государственную дактилоскопическую регистрацию иностранцев, лиц без гражданства и граждан Беларуси на территории страны согласно перечню лиц, которые подлежат обязательной дактилоскопической регистрации.
Отмечается, что корректировка этого и других законов поспособствует обеспечению общественной и национальной безопасности, снижению криминализации, выявлению и пресечению экстремизма и установлению лиц, которые причастны к такой деятельности.