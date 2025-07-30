В Беларуси изменят закон об отпечатках пальцев 2 30.07.2025, 15:28

Предлагается ввести государственную дактилоскопическую регистрацию иностранцев.

Власти Беларуси хотят скорректировать закон о государственной дактилоскопии. Об изменениях в законодательстве сообщили в телеграм-канале так называемого cовета республики.

Например, предлагается ввести государственную дактилоскопическую регистрацию иностранцев, лиц без гражданства и граждан Беларуси на территории страны согласно перечню лиц, которые подлежат обязательной дактилоскопической регистрации.

Отмечается, что корректировка этого и других законов поспособствует обеспечению общественной и национальной безопасности, снижению криминализации, выявлению и пресечению экстремизма и установлению лиц, которые причастны к такой деятельности.

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