Соловьев набросился на главу Центробанка РФ Набиуллину 3 30.07.2025, 16:00

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Владимир Соловьев

Пропагандисту не понравился прогноз чиновницы.

Российская госпропаганда обрушилась с резкой критикой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину из-за прогноза Центрального банка, который предсказал российской экономике темпы роста в пределах 0,5-1%, в то время как Владимир Путин требует ускорения до темпов выше мировых, пишет The Moscow Times.

«Если верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ставит задачу до 2030 года, что темпы роста валового внутреннего продукта должны быть выше среднемировых, а Центробанк на полном серьёзе говорит „а меня не волнует“ и выкатывает вот такой прогноз, это что?» — заявил в эфире вечернего ток-шоу на канале «Россия-1» одиозный ведущий Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, действия ЦБ ставят под угрозу «суверенитет» России, поскольку регулятор сохраняет «независимость» и денежно-кредитная политика в стране «принадлежит кому-то еще».

«Я не голосовал за Набиуллину, я голосовал за президента Российской Федерации, он ставит задачу. И я не понимаю, почему кто-то позволяет себе взять и на полном серьёзе выкатить прогноз, который полностью противоречит прямым директивам, исходящим от руководства страны», — возмутился Соловьев.

Обновленный прогноз ЦБ опубликовал по итогам заседания в прошлую пятницу, где ключевая ставка была снижена второй раз подряд — с 20% до 18%. По оценкам Центробанка, в этом году экономика России прибавит 1-2% после 4,1% годом ранее, а в 2026-м году замедлит рост до 0,5-1,5%.

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