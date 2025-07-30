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Индия дала ответ США на угрозы Трампа ввести пошлины

  • 30.07.2025, 19:24
Индия дала ответ США на угрозы Трампа ввести пошлины

Нью-Дели стремится к заключению взаимовыгодного торгового соглашения с США.

Индийские власти «приняли к сведению» заявление президента США Дональда Трампа о двусторонней торговле. Однако Нью-Дели по-прежнему планирует заключить торговое соглашение с Вашингтоном, сообщила пресс-служба правительства.

«В течение последних нескольких месяцев Индия и США ведут переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы по-прежнему привержены этой цели», — говорится в заявлении.

Кабмин пообещал принять «все необходимые шаги для защиты национальных интересов». Первостепенно значение имеют защита и содействие благополучию индийских фермеров, предпринимателей и микро-, малых и средних предприятий (ММСП), отметили в правительстве.

При этом объявление новых пошлин вызывает разочарование и создает сложную ситуацию, заявил ТАСС генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO, учреждена Министерством торговли и промышленности Индии) Аджай Сахай.

До этого Трамп заявил, что США с 1 августа введут против Индии пошлину в размере 25%. Кроме того, Нью-Дели грозит штраф за то, что страна закупает у России военную технику и энергоносители. «Это недопустимо», заявил республиканец.

По его словам, хотя Индия является «другом» США, за последние годы деловые отношения с ней развивались не очень хорошо из-за слишком высоких тарифов, а также «самых сложных и неприятных торговых барьеров среди всех стран».

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