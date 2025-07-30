В Камбодже провели ритуал черной магии против тайского генерала 30.07.2025, 20:15

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В Камбодже шаманы провели ритуал черной магии против тайского генерала Бунсина Падкланга, командовавшего войсками во время конфликта двух стран, пишет The Bangkok Post. На кадрах видно, как участники проводят церемонию, включающую символическое насилие над фотографией тайского генерала. Песни призывают к скорейшей смерти генерала.

Ритуал начинается с традиционной музыки и танцев перед мужчиной в белых одеждах. Участники ритуала стоят перед большим изображением командующего тайской армией. В конце шаман с трезубцем наносит колющие удары по фотографии.

Другой шаман следует аналогичной схеме, танцуя, прежде чем ударить по изображению. Затем несколько других участников ритуала по очереди совершают символические атаки на фотографию. Ритуал завершается сожжением фотографии генерала.

Как отмечает газета, позже генерал Бунсин Падкланг заверил людей, что он жив и здоров.

Напряженность между Таиландом и Камбоджей нарастала в течение последних месяцев, но 24 июля переросла в вооруженные столкновения на границе. Каждая из сторон обвинила другую в эскалации конфликта. Таиланд закрыл пограничные переходы со своей стороны. Камбоджа в ответ заявила о понижении уровня дипломатических отношений с Таиландом, высылке посла королевства и отозвала дипломатов из посольства в Таиланде.

28 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай выразили готовность к немедленному прекращению огня, заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим, который выступил посредником на переговорах. Соглашение вступило в силу с полуночи 29 июля по местному времени.

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