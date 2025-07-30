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ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% пятый раз подряд

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  • 30.07.2025, 21:12
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ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% пятый раз подряд

Вопреки призывам Трампа.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 29-30 июля сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Это уже пятое заседание подряд, когда ставку сохраняют без изменений.

Днем 30 июля рынок оценивал вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений, в 96,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Оставшиеся 3,1% указывали на вариант с понижением ставки на 25 б.п.

Все экономисты, опрошенные Reuters, также ожидали, что ФРС на заседании 29-30 июля вновь сохранит процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых.

Однако большинство опрошенных отмечают, что сохраняется интрига: сможет ли Федрезерв остаться независимым на фоне усиливающегося политического вмешательства. Как пишет Reuters, члены совета управляющих ФРС Крис Уоллер и Мишель Боуман, назначенные Трампом на эти должности, недавно высказались за снижение ставок уже на июльском заседании.

«Меня беспокоит вопрос независимости ФРС и главная причина этого — недавнее поведение Боуман и Уоллера. Очень заметно, что они расходятся с консенсусом», — приводит агентство слова старшего стратега по США в Rabobank Филипа Марея.

Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 16-17 сентября. Чуть более половины экономистов (56 из 105), опрошенных Reuters, прогнозируют снижение ставок в сентябре.

В среду, 30 июля, Бюро экономического анализа США опубликовало отчет с предварительными данными по ВВП во втором квартале 2025 года. Показатель вырос на 3% в годовом выражении после снижения на 0,5% в первом квартале 2025 года, следует из отчета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные по ВВП оказались «намного лучше, чем ожидались» и вновь призвал главу ФРС Джером Пауэлла и его коллег снизить ставки, пишет Bloomberg.

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