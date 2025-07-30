NASA назвало дату самого продолжительного солнечного затмения с 1991 года 30.07.2025, 21:49

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Его уже назвали «затмением века».

2 августа 2027 года Землю ждет редкое астрономическое событие — полное солнечное затмение, которое уже назвали «затмением века». По данным NASA, оно продлится 6 минут и 23 секунды — это будет самое продолжительное затмение с 1991 года. Следующее столь длительное затмение произойдёт только после 2100 года, пишет The Economic Times.

Причины рекордной продолжительности объясняются рядом астрономических факторов. Во-первых, в этот день Земля будет находиться в афелии — самой удаленной точке своей орбиты от Солнца. Это сделает солнечный диск визуально меньше. Во-вторых, Луна, наоборот, будет на минимальном расстоянии от Земли, благодаря чему её тень полностью накроет Солнце. И, наконец, путь тени Луны пройдет близко к экватору, где скорость её перемещения по поверхности планеты ниже, чем на более высоких широтах.

Полное затмение можно будет наблюдать в отдельных регионах Испании, Северной Африки и на Ближнем Востоке. В других частях планеты явление будет видно частично или не будет заметно вовсе.

NASA опровергло слухи, появившиеся в Сети, о том, что «затмение века» можно будет увидеть уже 2 августа 2025 года. Агентство уточнило, что в этот день подобного явления не произойдёт. Вместо этого 21 сентября 2025 года состоится частное солнечное затмение. Его смогут наблюдать в некоторых районах Европы, Африки и Южной Азии. В Северной Америке, России и других регионах феномен виден не будет.

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