закрыть
31 июля 2025, четверг, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США ввели против Бразилии пошлины из-за БРИКС и дела «тропического Трампа»

  • 30.07.2025, 23:46
США ввели против Бразилии пошлины из-за БРИКС и дела «тропического Трампа»

Пошлины в общей сложности достигнут 50%.

США ввели дополнительную пошлину в отношении продукции из Бразилии в размере 40%, сообщается на сайте Белого дома.

«Товары, произведенные в Бразилии и ввозимые на таможенную территорию Соединенных Штатов, подлежат, в соответствии с законодательством, дополнительной ad valorem пошлине в размере 40%», — говорится в сообщении. Пошлина ad valorem, «по стоимости», устанавливается от таможенной стоимости товара, поэтому не имеет фиксированной суммы.

Reuters уточняет, что таким образом размер пошлин для Бразилии составит 50%. Тариф в таком размере Вашингтон угрожал ввести с 1 августа, хотя еще 2 апреля, впервые объявляя о пошлинах против этой страны, президент США Дональд Трамп говорил о ставке только в 10%. Нынешняя ставка — одна из самых высоких среди тех, что анонсировал республиканец.

Как отмечает Reuters, тарифная война с Бразилией связана не с экономическими (дефицита торгового баланса, как в случае с другими странами, нет), а с политическими причинами. Речь о преследовании в стране бывшего президента Жаира Болсонару, которого называли «тропическим Трампом». Настоящий Трамп призывал оставить политика «в покое». Кроме того, меры связаны с членством страны в БРИКС.

Нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва не раз критиковал американского лидера. Например, в июне он отметил, что президент такой страны, как США. «должен следить за своими словами, обдумывать, что говорит, должен быть меньше в интернете и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности», а не гнаться за «чертовыми заголовками» в СМИ и популярностью.

По словам Лулы да Силвы, в Бразилии был президент с подобными характеристиками и ему «менее всего были интересны правда и потребности страны» — вероятно, он имел в виду именно Болсонару.

Говоря о реакции страны на обещанные Трампом пошлины, Лула да Силва отметил, что «если Соединенные Штаты не хотят покупать что-то у нас, мы будем искать того, кто захочет».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип