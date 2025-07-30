США ввели против Бразилии пошлины из-за БРИКС и дела «тропического Трампа» 30.07.2025, 23:46

Пошлины в общей сложности достигнут 50%.

США ввели дополнительную пошлину в отношении продукции из Бразилии в размере 40%, сообщается на сайте Белого дома.

«Товары, произведенные в Бразилии и ввозимые на таможенную территорию Соединенных Штатов, подлежат, в соответствии с законодательством, дополнительной ad valorem пошлине в размере 40%», — говорится в сообщении. Пошлина ad valorem, «по стоимости», устанавливается от таможенной стоимости товара, поэтому не имеет фиксированной суммы.

Reuters уточняет, что таким образом размер пошлин для Бразилии составит 50%. Тариф в таком размере Вашингтон угрожал ввести с 1 августа, хотя еще 2 апреля, впервые объявляя о пошлинах против этой страны, президент США Дональд Трамп говорил о ставке только в 10%. Нынешняя ставка — одна из самых высоких среди тех, что анонсировал республиканец.

Как отмечает Reuters, тарифная война с Бразилией связана не с экономическими (дефицита торгового баланса, как в случае с другими странами, нет), а с политическими причинами. Речь о преследовании в стране бывшего президента Жаира Болсонару, которого называли «тропическим Трампом». Настоящий Трамп призывал оставить политика «в покое». Кроме того, меры связаны с членством страны в БРИКС.

Нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва не раз критиковал американского лидера. Например, в июне он отметил, что президент такой страны, как США. «должен следить за своими словами, обдумывать, что говорит, должен быть меньше в интернете и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности», а не гнаться за «чертовыми заголовками» в СМИ и популярностью.

По словам Лулы да Силвы, в Бразилии был президент с подобными характеристиками и ему «менее всего были интересны правда и потребности страны» — вероятно, он имел в виду именно Болсонару.

Говоря о реакции страны на обещанные Трампом пошлины, Лула да Силва отметил, что «если Соединенные Штаты не хотят покупать что-то у нас, мы будем искать того, кто захочет».

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