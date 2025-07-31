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Россия массированно атаковала Киев «Шахедами» и ракетами: есть попадания в жилые дома

  • 31.07.2025, 7:39
Россия массированно атаковала Киев «Шахедами» и ракетами: есть попадания в жилые дома

Погибли два человека, более 50 – пострадали.

Поздно вечером 30 июля войска Российской Федерации начали массированную атаку по Киеву, применив десятки дронов-камикадзе типа «Шахед», которые подлетали к городу с разных направлений. А утром враг ударил по столице крылатыми ракетами. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в четырех районах, два человека погибли, травмы получили 52 жителя, пишет «Обозреватель».

Тревога в столице была объявлена в 22:47 среды. Работала ПВО, мониторинговые каналы сообщали о большом количестве вражеских целей.

Примерно через час начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Соломенском районе на двух локациях произошло падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горели авто.

По состоянию на 00:03 четверга появились данные о пяти пожарах в Соломенском районе, в том числе в образовательном учреждении. Также обломки упали на жилую девятиэтажку. «Горит квартира на пятом этаже. Информация о пострадавших устанавливается», – писал Ткаченко в 00:06.

На 00:15 над столицей и областью находились около 40 дронов, по информации Telegram-канала «Николаевский Ванек».

Жители Киевщины слышали звуки полета вражеских БПЛА.

Медики выехали на вызов в Соломенский район, сообщил мэр Виталий Кличко в 00:30. Один пострадавший с ожогами конечностей был госпитализирован.

Также возгорание произошло в Святошинском районе на одной локации, информировал городской голова по состоянию на 00:40.

Количество «Шахедов» над Киевом уменьшилось, заявлял анонимный автор канала «Николаевский Ванек».

В КГВА на 01:00 было известно о 10 локациях, пострадавших от вражеской атаки. Больше всего – в Соломенском районе, где зафиксировано:

– пожар в многоэтажке;

– возгорание возле жилого дома;

– возгорание в образовательном учреждении;

– пожары на складах и в несколько нежилых помещениях по разным адресам;

– падение частей беспилотников на двух локациях (возле дома и на машину).

В 01:40 Тимур Ткаченко проинформировал: количество пострадавших возросло до четырех, среди них мать с ребенком. Практически сразу появилось уточнение, что потерпевших уже пять.

Кадры последствий атаки РФ показали в ГСЧС. По данным КГВА, количество пострадавших возросло до шести человек. Кличко сообщил, что двух пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе столицы. Также выехали бригады на вызовы в Святошинский район.

По состоянию на 02:50 пострадавших в Киеве уже восемь, среди них двое детей, сообщили в КГВА. Впоследствии там обновили информацию, отметив, что данные о двух пострадавших – матери и ребенке – не подтвердилась. Таким образом пострадавших снова стало шестеро.

Около 04:40 в Киеве прозвучала новая серия взрывов – враг атаковал крылатыми ракетами. Они залетали на столицу с востока, сообщили в ВС ВСУ.

По данным КГВА, страна-агрессор коварно нанесла ракетный удар после длительной тревоги: последствия зафиксированы для жилой застройки в Шевченковском и Святошинском районах.

Мэр Виталий Кличко добавил, что в оба района был вызов медиков. Известно, что в Шевченковском ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет.

«Поврежден жилой дом в Святошинском районе. Экстренные службы направляются на место», – написал городской голова.

По словам главы КГВА Тимура Ткаченко, в результате ракетного удара в Голосеевском районе вспыхнули дом и авто. В Святошинском и Соломенском районах – попадания в жилые дома. А в Шевченковском повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили.

По состоянию на 06:10 в результате атаки на столицу

– в Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки, также возникли пожары в нескольких нежилых зданиях;

– в Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили, пожары и повреждения зафиксированы на нескольких локациях нежилой застройки;

– в Голосеевском районе повреждены здания школы и детского сада;

– в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что больше всего от атаки РФ пострадали Святошинский и Соломенский районы.

По состоянию на 07:15, количество жертв российской атаки возросло до двух. Всего 52 человека пострадали (29 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь амбулаторно или на месте).

«В частности пострадали девять детей. Количество, к сожалению, будет расти. Двое киевлян погибли в результате целенаправленного удара российских террористов. Это также, вероятно, не окончательное количество», – отметил глава КГВА.

Среди травмированных – трое полицейских, которые ехали на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.

«Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке: разрушен целый подъезд. Нахожусь на месте проведения поисково-спасательных работ. Привлечены силы ГСЧС и полиции. Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ», – отметил глава МВД.

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