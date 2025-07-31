Кремль начал бояться 1 Юрий Касьянов

31.07.2025, 9:16

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Что еще нужно Украине для атак по РФ.

На большой высоте шахеды можно сбить дронами-перехватчиками, и сотни шахедов уже сбили таким способом, но эффективность все равно мала, потому что не хватает операторов, радаров наведения, а из-за того, что постоянно во время налетов глушат gps (и другие спутниковые сигналы - прим. ред. сейчас «эксперты» мне укажут), то мобильные группы с перехватчиками не всегда могут эффективно использовать информацию о маршрутах шахедов, то есть, просто - не знают, куда ехать на перехват цели.

Шахеды, прилетающие в условный Киев, должны каким-то образом скорректировать свой маршрут или получить прямое целеуказание, так как по инерционной системе наведения невозможно на дистанции сотни и тысячи километров точно попасть в цель. Поэтому на шахеды иногда устанавливают видеокамеры и через наш мобильный интернет пытаются получить изображение и управлять дроном - то же самое делается и с нашей стороны, поэтому противник постоянно у себя на болотах глушит мобильный интернет во время налетов украинских дронов. Но чаще всего шахеды просто ищут достоверные сигналы спутниковой навигации, для чего спускаются ниже, и тогда подставляются под огонь наших мобильных групп со стрелковым оружием.

Ремарка - вскоре все шахеды будут носить бортовые станции РЭБ, научиться выполнять противовоздушные маневры, а с переходом на реактивные двигатели вся наша распиаренная история с дронами-перехватчиками отправится на свалку истории, сумасшедшие деньги будут потрачены впустую, а надежной системы ПВО по-прежнему не будет. Единственный выход - создание своих ЗРК, о чем я уже неоднократно писал.

Но вернемся к нашим беспилотникам-камикадзе. Как пробиться к Москве и Питеру, ведь они ждут? Надо уменьшать радиолокационную, тепловую, визуальную и звуковую заметность беспилотников-камикадзе. То есть, это должны быть совсем небольшие самолеты, построенные на основе стелс-технологий, без использования металла (почти) и карбона (вообще), с меньшими моторами, с меньшей боевой частью. За последний год именно такие малые дроны-камикадзе большой дальности смогли залететь в центр Москвы, больше никто.

И тут наши «эксперты» непременно скажут: а зачем нам такие беспилотники-камикадзе с боевой частью в несколько килограммов тротила, если они не могут как следует «ужахнуть» по Москве? А давайте, скажут, нам 100 кг боевой части (хотя бы), и чтобы непременно были стелс-технологии!»

Дорогие наши «эксперты», обыватели и высокие руководители! Можно, конечно, сделать большой и относительно малозаметный самолет, ведь делают же бомбардировщики-невидимки В-2, но тогда и стоить он будет как В-2, а прилетев в Москву все равно не сможет точно нанести удар по цели, потому что там глушится все - и спутники, и мобильный интернет. Так что от 100 кг взрывчатки мало будет толку. А вот недорогие, незаметные дроны, каждую ночь летающие на москву и питер, и надежно закрывающие аэропорты, заставляя дрожать от страха и обычных жителей болот, и самого царя (ведь неизвестно, где оно упадет) - это то, что нам нужно, чтобы враг начал бояться.

К сожалению, до сих пор у нас приоритет отдается дорогим - более 100 тыс. долларов - беспилотникам, неспособным преодолеть ПВО Москвы и Питера. У нас даже нет утвержденных МО технических заданий на небольшой и малозаметный дрон преодоления ПВО. Наряду со ставкой на дроны-перехватчики, а не на зенитно-ракетные комплексы - это два ошибочных решения, которые уже очень дорого обходятся Украине.

Юрий Касьянов, «Телеграм»

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