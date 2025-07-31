Раненый боец ВСУ неделю в окружении самостоятельно уничтожал оккупантов
- 31.07.2025, 11:04
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А затем эвакуировался на электровелосипеде, который был доставлен дроном.
Раненый боец бригады «Рубеж» Андрей Ткачук с позывным Танкист неделю в окружении самостоятельно защищал свою позицию и уничтожал оккупантов.
Как сообщает censor.net, накануне украинский воин потерял трех своих побратимов, но мужественно держался и сумел эвакуироваться на электровелосипеде, который побратимы передали ему беспилотником.
«Эта история - не из фильма, это реальность и это 4 батальон «Сила Свободы» Настоящий герой, который держал позицию самостоятельно в полном окружении. Раненый, без возможности отойти - он не сдался. Мы снарядили дрон 42-килограммовым электровелосипедом и доставили его прямо на позицию. Он сел и начал прорываться... Это видео - о силе духа, братстве и вере, которая спасает жизни», - пишут побратимы Танкиста в комментарии к видео с фрагментами боя и операции по эвакуации.