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Одернутый Трампом Медведев устроил истерику в соцестях

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  • 31.07.2025, 12:09
  • 3,932
Одернутый Трампом Медведев устроил истерику в соцестях
Дмитрий Медведев

Написал о «мертвой руке».

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил публичную полемику с президентом США Дональдом Трампом после его заявления о «мертвой экономике» России и Индии и предупреждения в адрес Медведева о том, что тот должен «следить за своими словами».

В своем телеграм-канале зампред Совбеза назвал «нервной реакцией» слова Трампа, которого он охарактеризовал как «целого столь грозного президента США», и заявил, что такая реакция свидетельствует о правоте России. «А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», — написал Медведев.

«Мертвая рука» (Dead Hand), как на Западе называют советскую и российскую систему «Периметр», представляет собой автоматизированную систему управления массированным ответным ядерным ударом. Она предназначена для гарантированной ответной атаки с применением ядерного оружия даже при сценарии полного уничтожения высшего военного руководства страны и систем связи (устройства «Казбека» и коммуникационной линии РВСН).

Медведев таким способом отреагировал на предыдущее заявление Трампа в свой адрес. Глава Белого дома, который накануне объявил о сокращении срока своего ультиматума в адрес Кремля с 50 до 10 дней, написал в Truth Social, что «несостоявшийся бывший президент России вступает на опасную территорию». Трамп имел в виду предыдущий пост Медведева в X, где тот пригрозил США войне и потребовал не говорить с Россией «языком ультиматумов».

Условия Трампа подразумевают, что Вашингтон в случае отказа президента РФ Владимира Путина от завершения войны в Украине в течение 10 дней, введет стопроцентные пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть, чтобы вырезать РФ с мирового рынка «черного золота».

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