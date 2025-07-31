Российского телеведущего выгнали из самолета за пьяный дебош 31.07.2025, 12:33

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Дмитрий Хрусталев

Он должен был лететь из Калининграда в Москву.

Популярный российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош на борту самолета авиакомпании «Россия». Все произошло в России, когда комик занял свое место в самолете, который должен был лететь из Калининграда в Москву, пишет «Главред».

Как пишут российские СМИ, пассажиры отмечают, что телеведущий уже был навеселе, и предусмотрительно сказали об этом бортпроводникам.

Оказалось, что еще перед посадкой на рейс на Хрусталева пожаловались пассажиры с детьми — он громко выражал недовольство перед стойкой регистрации. Затем он шатающейся походкой прошел в салон, а когда бортпроводницы попросили у него посадочный талон, то услышали непечатные выражения.

«Ты, дура, хорошо подумала? Проведи, блин, меня до кресла», — в весьма грубой форме выразил свои претензии Хрусталев, несмотря на то, что рядом были другие пассажиры и маленькие дети.

Место у хамоватого юмориста было в бизнес-классе — 1А. Стюардесса тут же отправилась к командиру экипажа, чтобы сообщить об инциденте. В этот момент Хрусталев дошел до зоны бизнес и уселся в кресло 1 F.

В итоге успокаивали буйного пассажира уже сотрудники полиции, прибывшие по сигналу экипажа. Правоохранители приняли решение снять Хрусталева с рейса и вскоре уже передали его сотрудникам службы безопасности в аэропорту. Затем кресло, где сидел шоумен, осмотрели и борт благополучно полетел в Москву, но уже без ведущего.

Представитель МВД подтвердила, что юмориста высадили. По ее словам, Хрусталев нарушал общественный порядок и на него был составлен административный протокол.

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