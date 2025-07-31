Землетрясение на Камчатке: пострадала ли российская база атомных подлодок 31.07.2025, 12:47

Эпицентр находился всего в 120 км.

Мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло утром 30 июля у побережья Камчатки. Эпицентр находился всего в 120 км от Авачинской бухты — ключевого места базирования российских атомных подводных лодок, что вызвало обеспокоенность среди военных аналитиков и геологов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

На базе «Рыбачий», расположенной в бухте, находятся стратегические ракетоносцы «Борей» и «Борей-А», составляющие основу ядерного морского сдерживания России. Хотя Кремль утверждает, что серьезных повреждений не зафиксировано, спутниковые снимки изучаются на предмет возможного ущерба.

Эксперты подозревают, что подлодки, особенно находящиеся в ремонте или с открытыми люками, могли пострадать от сейсмических толчков или последовавшего цунами. Пользователи соцсетей публикуют кадры разрушенных зданий, затопленных портов и пострадавшей инфраструктуры, что противоречит официальным заявлениям.

Бывший офицер ВМФ РФ заявил, что критических повреждений на базе не обнаружено и напомнил, что объекты строились с расчетом на ядерный удар. Тем не менее эксперты подчеркивают, что возможный внутренний ущерб может не проявиться сразу.

Землетрясение стало самым сильным в регионе с 1952 года и сравнивается с катастрофами в Японии (2011) и Индонезии (2004). В результате были объявлены предупреждения о цунами по всему Тихоокеанскому региону — от Японии до Гавайев и западного побережья США.

Вопрос о состоянии российских подлодок остается открытым. Министерство обороны РФ ограничилось кратким заявлением, не предоставив конкретных данных.

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