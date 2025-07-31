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Смертность в Беларуси почти вдвое превысила рождаемость

  • 31.07.2025, 12:53
Смертность в Беларуси почти вдвое превысила рождаемость

Шокирующие цифры.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал шокирующую статистику.

Исходя из данных, которые указаны в сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения», в 2024 году в стране зафиксировано значительное превышение числа умерших над числом новорождённых.

За год родилось 58 938 человек, тогда как умерло 115 124, что составляет 6,5 рождения и 12,5 смертей на тысячу населения.

Разрыв особенно ощутим в сельской местности: на деревню пришлось 13 324 рождения и 37 643 смерти. В городах родились 45,6 тыс. человек, умерли — 77,5 тыс..

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2024 году составила 74,7 года: 69,3 года у мужчин и 79,8 года у женщин. Самый высокий показатель зафиксирован в Минске — 77,9 года, самый низкий — в Витебской и Могилёвской областях — 73,5 года.

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