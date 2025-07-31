СNN: США дали понять Индии, что Трамп не шутит 1 31.07.2025, 14:27

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Тарифами до 100% за российскую нефть не являются переговорной тактикой.

Чиновники Белого дома дали понять индийским коллегам, что президент США Дональд Трамп настроен серьезно, угрожая второй крупнейшей экономике Азии гигантскими пошлинами за покупку энергоносителей в России, сообщает СNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их словам, угрозы Трампа установить тарифы до 100% на индийские товары за то, что Нью-Дели снабжает военную машину Кремля, скупая почти половину всего нефтяного экспорта РФ, не являются переговорной тактикой.

Накануне Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил «штрафами» за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему «наплевать», если Россия и Индия вместе потопят свои «мертвые экономики».

Для индийских чиновников, которые рассчитывали на торговое соглашение с Трампом, его заявления стали шоком, рассказали Bloomberg источники в Нью-Дели. Ультиматум американского президента для Индии истекает 1 августа, а для Владимира Путина — 8 августа.

«Трамп меняет правила игры», — заявил накануне сенатор Линдси Грэм, автор законопроекта о «сокрушительных санкциях» против России. Кремлю, который снова похвастался якобы «иммунитетом» к санкциям, он порекомендовал спросить у своих торговых партнеров, что они думают по поводу пошлин.

Пока индийские НПЗ, который покрывают за счет российских баррелей треть импорта нефти, не верят в угрозы из Белого дома: они не планируют сокращать закупки в РФ, рассказали Reuters три источника в отрасли. В июне индийский импорт из России достигал 2 млн баррелей в день, а накопленным итогом за первое полугодие — 1,75 млн.

С начала войны поставки нефти из РФ в Индию выросли более чем в 30 раз, в том числе благодаря скидкам, которые изначально достигали $14-16 за баррель, а в последние месяцы сократились до $2,5-4. C введения европейского эмбарго в конце 2022 года Индия заплатила России около 100 млрд евро за нефть, уступая лишь Китаю, который импортировал «черного золота» на 125 млрд евро, согласно оценкам CREA.

Китайская Unipec, торговое подразделение крупнейшей государственной нефтяной компании Sinopec, вопреки угрозам Трампа, увеличила закупки российских сорта ВСТО, рассказали источники Reuters: в августе она получит 8 партий. Глава Минфин США Скотт Бессент по итогам торговых переговоров с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Стокгольме сообщил, что Китай намерен защищать свой «энергетический суверенитет» и готов платить столько пошлин, сколько потребуется.

Амит Раниан, научный сотрудник Института изучений Южной Азии Национального университета Сингапура сомневается, что Трампу удастся разрушить нефтяной союз Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди. «Для Индии Россия предлагает относительно дешевую нефть, которая важна для экономики, поэтому я не думаю, что Индия пойдет на радикальный шаг и порвет связи с Россией, — сказал Раниан Bloomberg. — Речь не только о нефти, Россия для Индии по-прежнему заслуживающая доверия ключевая держава».

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