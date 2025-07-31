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Глава разведки Австралии: Шпионы охотятся за редкоземельными металлами в стране

  • 31.07.2025, 15:09
Глава разведки Австралии: Шпионы охотятся за редкоземельными металлами в стране

ASIO выявила и пресекла 24 серьезные попытки шпионажа.

Иностранные разведки «агрессивно» нацелены на Австралию, проникая в сферы от редкоземельных ресурсов до антарктических исследований и даже похищая редкие растения. Об этом заявил директор Австралийской организации безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджесс, впервые раскрыв финансовый ущерб от шпионажа — 12,5 млрд австралийских долларов (около $8 млрд) за 2024 год, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Берджесса, объектом «нездорового интереса» стал и оборонный альянс Aukus с США и Великобританией. Он подчеркнул, что попытки проникновения в эту программу не останутся безнаказанными.

ASIO выявила и пресекла 24 серьезные попытки шпионажа и иностранного вмешательства за последние три года — больше, чем за предыдущие восемь лет вместе взятые. Наиболее активными странами названы Китай, Россия и Иран. Их агенты пытались проникнуть в госучреждения, оборонную отрасль, СМИ, юридические фирмы, компании и университеты.

Берджесс рассказал об инциденте, когда представитель иностранной делегации сфотографировал редкий сорт фруктового дерева на закрытом объекте и вывез за границу черенки. Это, вероятно, позволило ученым в другой стране воспроизвести два десятилетия австралийских исследований.

Также сообщалось о кибератаке на австралийскую оборонную компанию, в результате которой чертежи попали к государственным предприятиям за рубежом, вызвав многомиллионные убытки.

Кроме того, ASIO фиксирует попытки вербовки лиц с допуском к секретной информации. Берджесс выразил удивление, что около 2 500 австралийцев публично указывают наличие допуска, а 400 прямо заявляют, что работают над проектом АУКУС (Трехсторонний пакт, военно-политический блок, образованный Австралией, Великобританией и США для противодействия Китаю).

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