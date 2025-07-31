Опубликованы первые официальные фото нового Chevrolet Bolt 2026 31.07.2025, 16:19

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Фото: Chevrolet

Электромобиль сможет проехать 500 км без подзарядки.

Электромобиль Chevrolet Bolt возвращается. Новое поколение модели станет более современным и сможет проезжать 500 км без подзарядки, однако останется недорогим.

Уже появились и первые официальные фото Chevrolet Bolt 2026. Их опубликовали на странице американской марки в Instagram. Презентация модели должна состояться до конца нынешнего года.

Фото: Chevrolet

На фото можно разглядеть переднюю и заднюю часть Chevrolet Bolt 2026. Электрокар получил тоненькие светодиодные фары и фонари, а также черный глянцевый декор.

Фото: Chevrolet

Фото: Chevrolet

Новый Chevrolet Bolt будет доступен только в формате компактного кроссовера — хэтчбек не планируется. Ранее руководитель General Motors Мэри Барра заявляла, что стартовая цена Chevrolet Bolt 2026 года составит менее 30 000 долларов, а производство модели наладят на предприятии в городе Фэрфакс

Кроссовер Chevrolet Bolt построят на современной платформе Ultium, которую сейчас используют большинство электрокаров концерна General Motors. Характеристики модели не раскрывают, однако известно, что запас хода Chevrolet Bolt 2026 возрастет и достигнет примерно 500 км. Также на фото виден порт NACS для быстрой зарядки.

Напомним, что производство Chevrolet Bolt прекратили в 2023 году. Семейство включало электрические хэтчбек и кроссовер.

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